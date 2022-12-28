Зеленский заявил, что следующий год будет решающим в конфликте с РФ

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28 декабря 2022, 11:28 Источник: РИА Новости

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Приходящий 2023 год будет решающим в конфликте с РФ. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский видеосообщении, которое выложили на его сайт.

Он отметил, что понимает всевозможные зимние и весенние риски. В зависимости от этого от всего сектора обороны и безопасности будут ожидать определенные результаты.

Зеленский также подчеркнул тяжелую обстановку в направлении Артемовки и Кременной.

Ранее глава чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале рассказал о больших потерях армии Украины за последние несколько дней.