Глава МИД РФ Лавров: нормализация отношений России и США пошла бы на пользу человечеству

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС 27 декабря заявил, что нормализация отношений между Россией и США пошла бы на пользу всему человечеству.
В особенности, отмечает Лавров, урегулирование непонимания между Москвой и Вашингтоном обезопасит «судьбы человечества» в связи с тем, что США и РФ являются двумя мощными ядерными державами.
Также глава МИД напомнил о принципе мирного сосуществования государств в период Холодной войны. Однако из-за действий Америки, подчеркнул Лавров, осуществлять этот принцип не получается.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Америка заинтересована в ожесточении украинского конфликта.