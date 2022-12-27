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Глава МИД РФ Лавров: нормализация отношений России и США пошла бы на пользу человечеству

, 10:28 Источник: ТАСС

Глава МИД РФ Лавров: нормализация отношений России и США пошла бы на пользу человечеству
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС 27 декабря заявил, что нормализация отношений между Россией и США пошла бы на пользу всему человечеству.

В особенности, отмечает Лавров, урегулирование непонимания между Москвой и Вашингтоном обезопасит «судьбы человечества» в связи с тем, что США и РФ являются двумя мощными ядерными державами. 

Также глава МИД напомнил о принципе мирного сосуществования государств в период Холодной войны. Однако из-за действий Америки, подчеркнул Лавров, осуществлять этот принцип не получается.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Америка заинтересована в ожесточении украинского конфликта.

 

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