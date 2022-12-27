Министр иностранных дел РФ Лавров: США стремятся придать конфликту на Украине более ожесточенный характер

Соединенные Штаты Америки стараются придать конфликту на Украине более ожесточенный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его мнению, американская сторона пытается усугубить противостояние Москвы и Киева, а также «затянуть» его. Так, представители Пентагона планируют заказы для местной оборонной промышленности на годы вперед.
Лавров также отметил, что власти США испытывают собственное новое оружие в боевых условиях Украины, чтобы проследить, «как оно работает».
Ранее сообщалось, что Россию потребовали исключить из ООН.
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