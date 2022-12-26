Express: Шотландия может получить экономическую поддержку от РФ и попасть под ее влияние

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26 декабря 2022, 19:55 Источник: Express

Эдинбург, Jürgen Wiesler/http://imagebroker.com/#/search/

В случае успешного референдума о независимости Шотландия может попасть в сферу влияния РФ. Об этом в интервью изданию Express заявил эксперт по внешней политике Азим Ибрагими.

По мнению Ибрагими, Эдинбург будет нуждаться в экономической поддержке со стороны России или Китая после того, как из независимой Шотландии уйдут британские компании. Премьер Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году.

«Когда твоя экономика не защищена, такие люди как Путин непременно постараются помочь Шотландии», - поделился с изданием эксперт. Ибрагими считает, что Великобритания может оказаться в очень «опасной» для нее ситуации.

В октябре Стерджен заявила о том, что аргументы в пользу независимости Шотландии усиливаются с каждым часом.