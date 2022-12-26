Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

У дома президента Грузии провели акцию с требованием помиловать бывшего главу страны Саакашвили

, 13:45 Источник: РИА Новости

У дома президента Грузии провели акцию с требованием помиловать бывшего главу страны Саакашвили
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В понедельник, 26 декабря участники неправительственных учреждений собрались для того, чтобы провести акцию с требованием помиловать бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили. Протест проходил у дома президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом информирует телеканал «ТВ Пиверли».

Собравшиеся заявляют о том, что продолжат протесты, пока не будет результата. Следующий протест планируют провести уже вечером этого же дня. 

Участники выступали с лозунгом «Не убивайте президента». 

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о готовности киевской стороны принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и необходимое лечение.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

В мире