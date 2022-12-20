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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина готова принять Саакашвили и обеспечить его безопасность и лечение

, 16:48

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина готова принять Саакашвили и обеспечить его безопасность и лечение
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Киевская сторона готова принять бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и обеспечить безопасность и лечение политического деятеля. С соответствующим заявлением выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина готова принять Михаила Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор», — отметил, в частности, Подоляк в публикации, которая размещена в Twitter.

По словам советника, «невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире телевидения».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива спрогнозировал, что Владимир Зеленский, как и Саакашвили, сядет в тюрьму, если действующему главе Украины «повезет».

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