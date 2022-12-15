Экс-депутат Рады Кива предрек, что в будущем Зеленский, как и Саакашвили, сядет в тюрьму, если главе Украины «повезет»

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15 декабря 2022, 12:14

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

В будущем Владимир Зеленский, как и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, сядет в тюрьму, если действующему главе Украины «повезет». С соответствующим прогнозом выступил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он написал в Telegram-канале, что находящийся в заключении Саакашвили, который в среду объявил новую голодовку, через два часа «изменил свое решение — сел есть».

«Придет время, и, если Зеленскому повезет, — он тоже сядет. Будет поучающая картинка —как заканчивают правители, превратившие свои страны в колонии», — говорится в публикации Кивы.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского МИД Мария Захарова отметила, что у американской стороны не получится уйти от ответственности за террористические действия Украины, включая наведение снарядов на объекты в РФ.