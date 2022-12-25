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Трамп в своем рождественском поздравлении обвинил демократов в попытках уничтожить США, а Байдена назвал умственно отсталым

, 21:14 Источник: РИА Новости

Трамп в своем рождественском поздравлении обвинил демократов в попытках уничтожить США, а Байдена назвал умственно отсталым
Дональд Трамп. Фото: Lev Radin/globallook.com

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своих соцсетях разместил рождественское поздравление, упомянув в нем ряд американских ведомств и своих политических противников демократов, в том числе «умственно отсталого» Байдена.

Так, демократов бывший американский лидер назвал «радикальными левыми марксистами» и обвинил в попытках «уничтожить» США. Он также упомянул в качестве адресата своего поздравления Федеральное бюро расследований (ФБР), которое платит СМИ за «продвижение умственно отсталого демократа [Джо Байдена] над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом».

Отдельно бывший президент поздравил Минюст США, назвав ведомство «министерством несправедливости».

В заключение Трамп пожелал всем любви.

Ранее сообщалось, что Конгресс США рекомендовал Минюсту открыть в отношении Трампа уголовное дело. 

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