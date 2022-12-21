Трамп столько не проживёт: Конгресс требует 20 лет тюрьмы для экс-президента

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21 декабря 2022, 12:03

Представители Конгресса США порекомендовала Министерству юстиции открыть уголовное дело на Дональда Трампа. Дело открыли после временного захвата Капитолия в начале января 2021 года.



Специальный комитет вёл разбирательство полтора года, оказались зафиксированы показания 1000 свидетелей, среди которых были и участники штурма. Основной причиной своих действий они называли уверенность в фальсификациях на выборах, благодаря которым победил Джо Байден.



Спецкомитет обвиняет Трампа в подстрекательстве, заговоре, содействии восстанию и препятствии работе госорганов. Максимум за эти деяния можно получить 20 лет тюрьмы, но даже условный срок не позволит Дональду Трампу выдвигаться на пост президента в 2024 году.



Это расследование уже четвёртое в отношении бывшего президента, и оно, как и все остальные, всё сильнее приближает его к тюремному заключению. И пусть подобные рекомендации комитет даёт первый раз в истории, они никого не удивили, так как там сегодня находятся только противники бывшего президента, в том числе и из республиканцев.



Дело против Трампа уже ударило по его репутации, а так как судебная система в США политизирована, нет сомнений, что именно это и было целью расследования.