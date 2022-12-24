Daily Mail: Риши Сунак в канун Рождества посетил приют для бездомных и обнаружил полное неумение общаться с простыми людьми

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24 декабря 2022, 17:44 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Глава британского правительства Риши Сунак накануне Рождества нанес визит в один из лондонских приютов для бездомных. Как пишет Daily Mail, премьер, общаясь с обитателями ночлежки, обнаружил полное неумение общаться с людьми и оторванность от реальности.

Издание описывает, как проходило общение Сунака с бездомным по имени Дин. Премьер спросил у него, работает ли мужчина в бизнесе. Тот ответил, что вообще-то он бездомный, но бизнесом «интересуется». После этого Сунак полюбопытствовал, какого рода бизнесом тот хотел бы заняться, и получил ответ: в сфере финансов. На это политик заметил, что он и сам финансист и уточнил, точно ли именно в этой отрасли хотел бы проявить себя обитатель приюта.

«Да, я бы не возражал. Но, не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество», — ответил собеседник премьера, добавив, что надеется не оказаться в праздник на улице.

Комментируя эту публикацию в интернете, ряд читателей отметили оторванность Сунака от реальности.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал британских политиков, включая Риши Сунака, лицемерами.