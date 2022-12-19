Медведев назвал британских политиков, в том числе Риши Сунака, «г***ками» и «лицемерами»

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19 декабря 2022, 19:31 Источник: Telegram Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание британского премьера Риши Сунака о невозможности мирных переговоров по Украине, назвав его лицемером.

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры», - написал он в понедельник в своем телеграм-канале.

Медведев обратил внимание на противоречие: в то время как все «англосаксы» ратуют за то, что Украина сама должна решать, когда ей садиться за стол переговоров, Сунак заявляет, что в настоящий момент никаких переговоров быть не может.

«Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», - считает бывший российский президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня в Украине можно вести только после того, как российские войска будут выведены с ее территории, поэтому в настоящий момент они невозможны.