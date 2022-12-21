Эскалация конфликта между Сербией и Косово может привести к войне

Обострение в отношениях между Сербией и автономным краем Косово может привести к войне. И весьма вероятно, приведёт.
Косово считает себя «частично признанным государством» и имеет для этого некоторые основания – на пике оно признавалось аж 117 членами ООН. Прежде всего это США и их сателлиты из НАТО и ЕС, которые и откололи этот регион от Сербии в ходе агрессии 1999 года. А также ряд стран, на которые Штаты оказали давление или попросту купили голоса. Также Косово признают некоторые исламские страны. В частности, последовательно поддерживает косовских сепаратистов Турция. В последние годы наметился отзыв заявлений о признании Косово со стороны стран, у которых американцы купили голоса. В настоящий момент таких государств набралось уже порядка 20. Среди них есть и ставшая нашим союзником Центральноафриканская республика (ЦАР).
Украина Косово тоже до сих пор не признаёт. Иначе Киеву придётся признать Крым, ДНР и ЛНР, а также результаты референдумов по вхождению этих регионов в Россию. И даже в ЕС и НАТО Косово признают не все, например, Румыния, Испания, Кипр и ряд других стран. С точки же зрения самой Сербии, а также России, КНР, Индии, Бразилии, ЮАР и сотни других стран никакого «независимого Косово» не существует. Что не мешает ему стучаться в двери НАТО и ЕС. Это ещё больше обостряет ситуацию.
Почему-то многие аналитики уверены, что Сербия не решится ввести войска в Косово без согласования с KFOR – мол, это «будет война с НАТО». Но, скорее всего, не будет. НАТО сейчас совсем не до Сербии, да и группировка KFOR не в том составе и не в той форме, чтобы противостоять сербской армии. Подкрепления от Альянса могут прийти не скоро. Если будут вообще.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Военный эксперт Кошкин: «США и НАТО отправляют своих наемников на Украину, но называют их добровольцами»
Пресс-секретарь Пентагона Райдер рассказал, что Штаты могли недооценить возможности России в ходе СВО
Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что в США надеются застать тот день, когда президент Путин изменит свою позицию по Украине
- #ЗАУГЛОМ Академик Розанов о гнезде мировой закулисы, тайне смерти динозавров и кометах-убийцах
- 15:49 Шойгу: ВСУ понесли значительные потери военной техники
- 15:43 Владимир Путин: Россия продолжит наращивать военный потенциал
- 15:34 Политолог Андрей Кортунов сообщил, что Зеленский вряд ли куда-то поедет после США в этом году
- 15:07 Французский разведчик Жюйе отверг возможность тотальной войны в Европе
- Telegram | (Подписаться) «Я уйду»: Илон Маск прокомментировал результаты опроса о своём уходе с поста главы Twitter