Эскалация конфликта между Сербией и Косово может привести к войне

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21 декабря 2022, 16:19

Обострение в отношениях между Сербией и автономным краем Косово может привести к войне. И весьма вероятно, приведёт.



Косово считает себя «частично признанным государством» и имеет для этого некоторые основания – на пике оно признавалось аж 117 членами ООН. Прежде всего это США и их сателлиты из НАТО и ЕС, которые и откололи этот регион от Сербии в ходе агрессии 1999 года. А также ряд стран, на которые Штаты оказали давление или попросту купили голоса. Также Косово признают некоторые исламские страны. В частности, последовательно поддерживает косовских сепаратистов Турция. В последние годы наметился отзыв заявлений о признании Косово со стороны стран, у которых американцы купили голоса. В настоящий момент таких государств набралось уже порядка 20. Среди них есть и ставшая нашим союзником Центральноафриканская республика (ЦАР).



Украина Косово тоже до сих пор не признаёт. Иначе Киеву придётся признать Крым, ДНР и ЛНР, а также результаты референдумов по вхождению этих регионов в Россию. И даже в ЕС и НАТО Косово признают не все, например, Румыния, Испания, Кипр и ряд других стран. С точки же зрения самой Сербии, а также России, КНР, Индии, Бразилии, ЮАР и сотни других стран никакого «независимого Косово» не существует. Что не мешает ему стучаться в двери НАТО и ЕС. Это ещё больше обостряет ситуацию.



Почему-то многие аналитики уверены, что Сербия не решится ввести войска в Косово без согласования с KFOR – мол, это «будет война с НАТО». Но, скорее всего, не будет. НАТО сейчас совсем не до Сербии, да и группировка KFOR не в том составе и не в той форме, чтобы противостоять сербской армии. Подкрепления от Альянса могут прийти не скоро. Если будут вообще.



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