Кто осмелится сбить самолеты дальней авиации с ядерными боеприпасами?

Аргументы Недели → В мире 13+

21 декабря 2022, 14:28

23 декабря очередная дата – День Дальней авиации.



Ядерные боеприпасы начиная с 60-х годов прошлого века постепенно пришли в артиллерию, в надводный флот, прописались на фронтовых истребителях-бомбардировщиках. Но в случае апокалипсического конфликта межконтинентального уровня выполнять стратегическую задачу будет именно эта троица – дальники, подводники и ракетчики. Остальным дальности не хватит.



Дальняя авиация может взлететь, долететь, нанести удар. Противнику совсем не просто уследить за десятками самолётов, взлетевших с аэродромов базирования. А каждый Ту‑160, Ту‑95МС и Ту-22М3 способен нести мегатонны в боеголовках ракет на борту. Самолёты Дальней авиации, можно сказать, не сильно уступают подводным РПКСН – сверхзвуковой Ту‑160 берёт в свои два отсека 12 стратегических ракет большой дальности. Дальние Ту‑22М3 заточены охотиться за авианосными ударными группировками (АУГ) противника.



Два типа самолётов Дальней авиации находятся в процессе модернизации. Понятно, не все сразу, постепенно. Это Ту‑95МСМ и Ту-22М3М. Самолёты по меркам военной авиации далеко не исчерпали свой ресурс. Сверхзвуковой Ту-160 пережил второе рождение. На Казанском авиазаводе восстановлен полный цикл производства этих сверхсложных самолётов. Ту-160 модернизируют до версии «М», они получат самарские двигатели НК-32 2‑й серии, дальность вырастет на 1000 километров. Производитель утверждает, что у модернизированных бортов на 80% обновлены системы и оборудование. Плюс Дальняя авиация ВКС России получит не менее десяти построенных с нуля Ту‑160М2. 12 января 2022 г. совершил первый полёт Ту-160М2, новый, а не модернизированный из числа строевых машин.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».