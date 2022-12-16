США отговаривают страны Африки от дружбы с РФ и КНР

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2022, 17:10

В столице Америки закончился саммит США—Африка, который провели впервые с 2014 года. По словам американских СМИ, цель встречи — убедить глав государств, что работать лучше с США, а не с Россией и Китаем. Официальный Вашингтон подчёркивает, что не принуждает сотрудничать, но просит подумать, к чему приведёт дружба Африки с РФ и КНР.



На саммите были как политики, так и представители более 300 американских и африканских организаций, которые заключили сделки более, чем на $15 млрд. Байден объявил о создании торговой зоны в Африке и начале цифровой трансформации, чтобы континенту стали доступны передовые технологии.



Гамбия, Мавритания, Того и Сенегал получили американские гранты. Мали, Эритрея, Буркина-Фасо, Гвинея оказались вне интереса организаторов, Зимбабве и ЮАР отказались от посещения.



Китай организует подобные саммиты каждый 3 года, Россия впервые провела в 2019 году. Вашингтон опасается подобного внимания, ведь Китай, например, уже вкладывает в Африку больше, чем США. Россию обвиняют в торговле оружием и поддержке наёмников.



Несмотря на хорошие результаты саммита, американские чиновники и бизнесмены не смогли убедить африканцев присоединиться к санкциям против РФ.