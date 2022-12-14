Sky News: Великобритания потратит 2,5 млн фунтов стерлингов на обучение украинских судей вести дела против российских военных

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14 декабря 2022, 11:03

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенное Королевство потратит 2,5 млн фунтов стерлингов с целью обучения украинских судей вести дела в отношении российских военнослужащих. Соответствующая информация, как указывает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении Sky News.

«Британия потратит £2,5 млн на обучение украинских судей вести дела против российских военных. Как пишет Sky News, в рамках подготовки “нового Нюрнберга” были отобраны 90 человек», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в среду сообщалось, что британское дипломатическое ведомство анонсировало новый пакет военной помощи киевской стороне на сумму 50 млн фунтов стерлингов.