МИД Великобритании анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 50 млн фунтов стерлингов

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14 декабря 2022, 10:17

Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства анонсировало новый пакет военной помощи киевской стороне на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Британский МИД анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму £50 млн. В него войдут 125 зенитных пушек и средства для борьбы с дронами», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, политический эксперт Сергей Марков выразил мнение о том, что возможная передача Киеву Вашингтоном комплексов Patriot станет косвенным признанием успешности российских ударов по украинской энергетической системе.