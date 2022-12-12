Экс-посол ЛНР Мирошник: «осталось еще немного поднажать», чтобы энергосистема Украины развалилась на части

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12 декабря 2022, 10:24

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

«Осталось еще немного поднажать», чтобы энергетическая система Украины развалилась на части. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Зеленский пожаловался Байдену, что 50% украинской энергосистемы уже в руинах. Значит, осталось еще немного поднажать, чтобы энергосистема развалилась на части и там, где она используется для военных нужд, вообще перестала существовать», — говорится в публикации, которую разместил Мирошник.

Как сообщалось ранее в понедельник, врио руководителя ДНР Денис Пушилин отметил, что расположенный под Донецком населенный пункт Марьинка на данный момент уже на 70% под контролем российской армии.