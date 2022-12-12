Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка под Донецком уже на 70% под контролем российских войск

Расположенный под Донецком населенный пункт Марьинка на данный момент уже на 70% под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
«Пушилин заявил, что Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем российских войск», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Политик также отметил, что бои в Марьинке ведутся в жилой застройке.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в понедельник сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе состоявшейся телефонной беседы с его украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность американской стороны «привлечению России к ответственности».