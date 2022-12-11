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11 декабря 2022, 14:17 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф публично заявил, что Вооруженные формирования Украины могут нанести удары по парадам в России 9 мая.

Выступая в эфире телеканала LCI, отставной генерал Яковлефф выразил мнение, что украинские войска могут совершить другие атаки, гораздо более символические. "... они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов", — цитирует высказывание Яковлефф в эфире телеканала российское информагентство РИА Новости.

Французский генерал Иностранного легиона в отставке ранее заявлял, что в боевых действиях против российских военных на территории Украины должны участвовать солдаты и офицера НАТО.

Американский специализированный журнал Military Watch назвал истребитель Су-35 «бесценным активом» России.