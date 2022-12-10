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Посол Польши в ФРГ Павлош: Варшава не считает закрытым вопрос о репарациях от Германии

, 18:38 Источник: РИА Новости

Посол Польши в ФРГ Павлош: Варшава не считает закрытым вопрос о репарациях от Германии
Флаг Польши. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Польша, в отличие от Германии не считает закрытым вопрос о немецких репарациях за Вторую мировую войну. Об этом в интервью газете Die Welt  сообщил новый посол Польши в Берлине Дариуш Павлош.

«Действительно, федеральное правительство [Германии] считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», - заявил дипломат.

В своем интервью он подчеркнул, что требование о репарациях поддерживает большая часть польского общества. Он также напомнил, что его страна в годы войны потеряла треть населения. При этом документа, который мог бы урегулировать вопрос о выплатах Германии, в послевоенные годы не существовало.

Ранее польские власти заявили о намерениях потребовать репарации и от России. 

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