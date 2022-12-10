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Представитель оперативных служб Херсонской области подтвердил информацию о минировании побережья Днепра ВСУ

, 12:55

Представитель оперативных служб Херсонской области подтвердил информацию о минировании побережья Днепра ВСУ
Oxana Mamlina/globallookpress.com

Украинские военные минируют правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Он подчеркнул, что минирование происходит на «контролируемой Вооруженными силами Украины части». 

По словам источника, на орудиях подрывается гражданское население области. Например, рыбаки, чьи тела практически ежедневно обнаруживают в реке. 

Ранее сообщалось, что американские пользователи оценили негативно информацию об очередном пакете помощи Украине.

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