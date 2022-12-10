Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Зеленского в соцсетях

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10 декабря 2022, 12:23

Владимир Зеленский, Presidencia De Ucrania/ globallookpress.com

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он заявил об очередном пакете военной помощи от США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии.

Интернет-пользователи остались недовольны информацией об очередном пакете помощи Киеву от Вашингтона.

По мнению некоторых из них, украинский лидер забирает денежные средства «своей коррумпированной банде», а не передаёт их гражданским лицам.

Американцы не согласны обеспечивать существование Зеленского собственными средствами. «Если бы у меня был выбор, куда направить мои налоги, то точно не на Украину», - заявил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Литва трудоустроила более половины беженцев с начала СВО.