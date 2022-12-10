Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Зеленского в соцсетях

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он заявил об очередном пакете военной помощи от США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии.
Интернет-пользователи остались недовольны информацией об очередном пакете помощи Киеву от Вашингтона.
По мнению некоторых из них, украинский лидер забирает денежные средства «своей коррумпированной банде», а не передаёт их гражданским лицам.
Американцы не согласны обеспечивать существование Зеленского собственными средствами. «Если бы у меня был выбор, куда направить мои налоги, то точно не на Украину», - заявил один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что Литва трудоустроила более половины беженцев с начала СВО.