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Более половины украинских беженцев, оказавшихся в Литве, получили работу

, 11:57

Более половины украинских беженцев, оказавшихся в Литве, получили работу
Christian Spicker via www.imago-/globallookpress.com

Более половины из 71,6 тыс. беженцев с Украины, оказавшихся в Литве, успешно трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса.

По его словам Литва лидирует в Европе по числу трудоустроенных украинских беженцев. Он также отметил, что Вильнюс начал обеспечивать мигрантов работой одним из первых среди Евросоюза. Пока остальные государства обсуждали условия для трудоустройства украинцев, Литва уже подготовила для них места. 

Ранее сообщалось, что две трети жителей Новокаховского округа уехало из-под обстрелов.

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