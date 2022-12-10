Две трети населения Новокаховского округа покинули дома из-за обстрелов ВСУ

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10 декабря 2022, 11:16

Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Из Новокаховского округа эвакуировалось две трети населения, чтобы обезопаситься от атак ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу населенного пункта Владимира Леонтьева.

Он рассказал, что «две трети жителей округа уже выехало точно». Несмотря на это, Новая Каховка продолжает функционировать, город «живет и работает».

По словам Леонтьева, для определения численности оставшегося населения регулярно проходят обходы жилых помещений.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь.