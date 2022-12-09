Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Кременной

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9 декабря 2022, 21:25 Источник: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу рассказал о сложной боевой обстановке для ВСУ на ряде направлений в Донбассе.

«Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе – Бахмут [украинское название Артемовска], Соледар, Марьинка, Кременная», - сказал он.

По словам Зеленского, на этих территориях «уже давно не осталось живого места», не поврежденного боевыми снарядами или огнем. Он также сообщил, что город Бахмут фактически разрушен.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что автомобиль, на котором он ехал на передовую, был подвергнут обстрелу со стороны ВСУ.