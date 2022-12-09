Рогозин сообщил, что его автомобиль попал под обстрел на Угледарском направлении

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9 декабря 2022, 19:25 Источник: Telegram

Дмитрий Рогозин в зоне проведения СВО. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который находится сейчас в Донбассе, рассказал в пятницу, что попал под обстрел со стороны ВСУ. По его словам, уходить пришлось пешком, бросив автомобиль, на котором добирались до передовой.

Все перипетии Рогозин описал в своем телеграм-канале, сопроводив рассказ фотоснимками.

«Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько километров по покрытой льдом разбитой тропе до самой "ленточки", перебегая со снайперскими "плётками" и превратившимися в гири боеприпасами сектора пулеметного обстрела. Но мы дошли. Поработали по неприятелю», - написал экс-глава «Роскосмоса», пообещав позже рассказать все подробности.

Ранее Рогозин заявлял, что не сомневается: Россия будет брать Киев.