Бывшему ведущему «Дождя»* Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию

Из-за слов бывшего ведущего телеканала "Дождь"* Алексея Коростелева о поддержке российских военнослужащих МВД Латвии запретило ему въезд в страну, сообщил в пятницу портал DELFI.
Журналист работал из студии в Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительства, поэтому его невозможно привлечь к ответственности в стране, можно лишь запретить въезд. Поэтому Кристап Эклонс, глава МВД Латвии, рассмотрел предложение Службы госбезопасности страны и внес Алексея Коростелева в «черный список».
Ранее сообщалось, что у телеканала «Дождь» начались проблемы после высказывания Алексея Коростелева. По решению Национального совета по электронным СМИ Латвии лицензия на вещание телеканала в стране была аннулирована.
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