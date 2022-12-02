Телеканал «Дождь»* уволил своего ведущего, сказавшего в эфире о помощи российским солдатам

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2 декабря 2022, 16:22 Источник: РИА Новости

ТВ-экран. Фото: Виктор Лисицын//globallook.com

Телеканал «Дождь»*, который после запрета в России ведет свое вещание из Латвии, уволил в пятницу своего ведущего Алексея Коростелева. Об этом сообщила в прямом эфире дневного новостного выпуска журналист канала Екатерина Котрикадзе*.

Накануне Коростелев в вечерних новостях говорил о положении дел в российской армии и призвал присылать в редакцию сообщения о том, как проходит служба в зоне спецоперации. По его мнению, это могло бы помочь создать для солдат «нормальные условия».

После этого в соцсетях разгорелся скандал: украинские и латвийские паблики обвинили канал в поддержке Вооруженных сил РФ. В результате руководство "Дождя" приняло решение прекратить сотрудничество со своим телеведущим.

«Мы знаем насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги. В эфире недопустимы формулировки, которые могут посеять сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня», - заявила Котрикадзе.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия стала «сильнее и чище» после того как страну покинули «трусливые предатели».

* Иностранный агент.