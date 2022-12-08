Президент США Байден поблагодарил ОАЭ за содействие в освобождении спортсменки Грайнер

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8 декабря 2022, 17:26 Источник: РИА Новости

Грайнер, фото: Vit Simanek,/CTK

Американский глава Джо Байден поблагодарил Объединённые Арабские Эмираты за содействие в вопросе освобождения американской спортсменки Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер — американская футболистка, задержанная в 2002 году в Шереметьево по подозрению в контрабанде запрещённых препаратов. В качестве меры пресечения спортсменку приговорили к 9 годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что Грайнер была обменяна на заключённого гражданина РФ в США Виктора Бута.

Президент США Байден поблагодарил правительство ОАЭ за помощь — спортсменка приземлилась именно в этой стране для последующего возвращения в Соединённые Штаты.