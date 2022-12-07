Кулеба сообщил, что в качестве отправителя писем в посольства Украины с глазами животных и взрывчаткой указан автосалон Tesla

На письмах с подозрительным содержимым, которые получают в последнее время посольства Украины в разных странах мира, в качестве отправителя значится дилерский центр Tesla в немецком городе Синдельфинген. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook* министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, на настоящий момент известно уже о 31 таком письме.
«Как правило, они отправлены из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Отправители также приняли меры, чтобы не оставлять на пакетах следов своей ДНК. Это, в частности, говорит о профессиональном уровне исполнителей», - написал Кулеба.
Министр назвал происходящее «компанией террора» против украинских дипломатов и сообщил о том, что в расследовании всех эпизодов Украина взаимодействует с западными партнерами.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко рассказывал, что в пакетах, направленных в посольства Украины в разных странах, были глаза животных.
*Принадлежит корпорации Meta - признана экстремистской, запрещена в РФ.