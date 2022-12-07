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Товарооборот России и КНР за 11 месяцев 2022 года вырос до 172 млрд. долларов

, 07:22 Источник: РИА Новости

Товарооборот России и КНР за 11 месяцев 2022 года вырос до 172 млрд. долларов
MFA Russia/via Globallookpress.com

За 11 месяцев текущего года товарооборот между РФ и КНР достиг 172 млрд. долларов. Главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин поставили цель достигнутая отметки в 200 млрд. долларов к 2024 году. Об этом информирует глава таможенного управления КНР. 

Товарооборот между КНР и РФ за 2021 год составил 146 887 млрд. долларов. К концу 2022 года данный показатель увеличился на 32%, сумма составила уже 172 406 млрд. долларов. 

Напомним, что главы РФ и Китая, Путин и Си Цзиньпин, выделили увеличение товарооборота, как одну из стратегических задач. К 2024 году отметка должна достигнуть 200 млрд. долларов.  

Ранее представитель КНР в ООН Гэн Шуан призвал международные организации увеличить объём военной помощи Украине.

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