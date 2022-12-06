Представитель Китая в ООН Гэн Шуан призвал нарастить гуманитарную помощь Украине

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6 декабря 2022, 20:30 Источник: ТАСС

флаг Китая

Китайская Народная Республика призвала международное сообщество и гуманитарные организации нарастить помощь Украине в условиях наступившей зимы.

Заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что народ Украины сталкивается с двойной проблемой — военные действия и зима. Китайский дипломат отметил, что особенно страдают дети.

Как указал Гэн Шуан, сейчас на Украине дефицит электричества, отопления, острый рост гуманитарных потребностей.

Он призвал помочь Украине восстановить разрушенную в стране инфраструктуру, предоставить оборудование и отопление, удовлетворить жизненные потребности уязвимых групп, беженцев.

Гэн Шуан призвал особо учитывать потребности детей в гуманитарных ситуациях.