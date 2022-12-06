ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук по делу о нарушении территориальной целостности России

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6 декабря 2022, 11:34

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

ФСБ объявила в международный розыск заместителя руководителя украинского правительства Ирину Верещук по делу о нарушении территориальной целостности Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук и первую замглавы МИД Украины Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили в Лефортовском суде Москвы», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, в концерне «Росэнергоатом» указали на то, что переход Запорожской АЭС под контроль Международного агентства по атомной энергии никак не регламентирован.