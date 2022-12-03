На каком языке разговаривают в Молдавии?

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3 декабря 2022, 16:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Известно, что такие языки как молдавский и румынский являются близкими. Оба относятся к балкано-романской подгруппе. И из-за этого частенько возникают в споры. Например, совсем недавно Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует как такового. В самой Республике Молдова на эту тему давно существуют противоречия. В Конституции молдавский является официальным языком. При этом, в Декларации о независимости указан именно румынский. Как все знают, Майя Санду, возглавляющая сейчас правительство Кишинёва, идёт «румынской дорогой».

Непростая ситуация наблюдается и среди местного населения. Во время проведения переписи выяснилось, что 78.4% граждан считают своим родным – молдавский язык. Большинство из них – жители посёлков и деревень. 18.8% указывают на румынский язык, как на родной для них. В основном в эту группу людей входят кишинёвцы и личности с высшим образованием. В современных школах РМ, как и в университетах, дисциплина молдавского языка отсутствует. Вместо этого там преподают румынский. Такой предмет как молдавский с использованием кириллицы есть только в вузах и средних учебных заведениях непризнанного Приднестровья. В этой стране молдавский на кириллице – один из официальных языков. Почти та же ситуация наблюдается в Гагаузии.

В справочнике мира Ethnologue: Languages of the World не существует упоминания о молдавском, как об отдельном языке. Там он признаётся «альтернативным названием румынского». Другими словами, по вышеупомянутым хроникам, молдавский – это и есть румынский язык. Бухарест давно давит на власти Кишинёва, и пытается заставить их изменить название государственного языка. А ещё 10 лет назад правительство Румынии пообещало просто-напросто заблокировать присоединение РМ к Евросоюзу, если это государство не откажется от исторического названия «молдавский язык».