США представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие

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3 декабря 2022, 08:15

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, Us Air Force / globallookpress.com

США представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, данная машина может нести ядерные боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Соединенные Штаты представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно имеющейся информации, самолет оснащен технологией «стелс». Также известно, что бомбардировщик работает с облачными технологиями.

Как сообщалось ранее в субботу, издание «Военная мысль» написало, что Москва подготовила ответ на вероятные провокации судов американских ВМС в акватории Северного морского пути.