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3 декабря 2022, 07:59

Американские корабли, Petty Officer 3rd Class Porsha T / globallookpress.com

Российская Федерация подготовила ответ на вероятные провокации судов ВМС Соединенных Штатов в акватории Северного морского пути. На это, как передает РИА Новости, указало отечественное издание «Военная мысль».

«Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути, в частности за счет наращивания средств разведки и поражения, рассказывает журнал "Военная мысль"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

В «Военной мысли» отметили, что американский флот может умышленно загрязнить морскую среду, например сбросив нефть и нефтепродукты российского производства, с целью последующего обвинения в этом Москвы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные из республики готовы продемонстрировать жестокость, если НАТО и духовные наставники западного мира хотят ее увидеть.