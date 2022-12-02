Кадыров: чеченские военные готовы показать жестокость, если НАТО и духовные наставники западного мира хотят ее увидеть

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2 декабря 2022, 13:51

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченские военные готовы продемонстрировать жестокость, если Североатлантический альянс и духовные наставники западного мира желают ее увидеть. На это указал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, где запечатлены украинские военнослужащие, плененные в районе Кременной.

«Как видите, вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — прокомментировал Кадыров выложенные им кадры.

Политик добавил, что пока у бойцов из Чечни «нет никакой необходимости быть жестокими».

Ранее Папа Римский Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских военных на Украине». Согласно точке зрения, высказанной официальным представителем внешнеполитического ведомства РФ Марией Захаровой, подобные заявления демонстрируют запредельное извращение.