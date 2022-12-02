Кличко заявил, что в случае полного блэкаута в Киеве вход в метро будет бесплатным, но по паспорту

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2 декабря 2022, 22:23

схема метро в Киеве, фото из открытых источников

В Киеве 45 подземных станций метрополитена будут работать как пункты временного пребывания граждан и как укрытие во время тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что в случае полного блэкаута в Киеве вход в метро будет по паспорту, - передает радио Sputnik.

Обо всем этом Виталий Кличко написал в своём Telegram-канале. "Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – уточнил мэр Киева.

Лидер фракции правящей партии "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия пристыдил власти Киева за то, что значительная часть пунктов обогрева в украинской столице не работает.

Уличного освещения по ночам в столице Украины нет. Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер, побывавший в Киеве, рассказал, что в темное время суток город почти полностью погружен во тьму.