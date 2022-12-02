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Украина хочет взыскать с России ущерб, нанесенный объектам энергетической инфраструктуры

, 17:27 Источник: РИА Новости

Украина хочет взыскать с России ущерб, нанесенный объектам энергетической инфраструктуры
Киев, ТЭС. Aleksandr Gusev/globallook.com

Украина собирается выставить счет Российской Федерации за все поврежденные в ходе спецоперации объекты энергетики. Об этом сообщил в пятницу директор по правовым вопросам компании «Укрэнерго» Максим Юрков.

По его словам, компания фиксирует все поврежденные объекты — особенно после 10 октября, когда Россия нанесла первый массированный ракетный удар в ответ на теракт на Крымском мосту.

Юрков подчеркнул, что у «Укрэнерго» есть опыт судебных тяжб с Россией — компания после 2014 года судилась с РФ из-за своих крымских активов.

Россия в ходе спецоперации нанесла несколько массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в результате которых оказалось повреждено большинство крупных объектов энергетики Украины. 

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