Украина хочет взыскать с России ущерб, нанесенный объектам энергетической инфраструктуры

Украина собирается выставить счет Российской Федерации за все поврежденные в ходе спецоперации объекты энергетики. Об этом сообщил в пятницу директор по правовым вопросам компании «Укрэнерго» Максим Юрков.
По его словам, компания фиксирует все поврежденные объекты — особенно после 10 октября, когда Россия нанесла первый массированный ракетный удар в ответ на теракт на Крымском мосту.
Юрков подчеркнул, что у «Укрэнерго» есть опыт судебных тяжб с Россией — компания после 2014 года судилась с РФ из-за своих крымских активов.
Россия в ходе спецоперации нанесла несколько массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в результате которых оказалось повреждено большинство крупных объектов энергетики Украины.