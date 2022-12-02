Мать Саакашвили заявила, что ее сын не собирается в дальнейшем заниматься политикой — сейчас стоит вопрос о его жизни и смерти

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2 декабря 2022, 15:26 Источник: ТАСС

Баннер. Фото: Yuliia Zozulia/globallook.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается в дальнейшем заниматься политической деятельностью на территории Грузии. Сейчас все силы его близких сосредоточены на сохранении его жизни. Об этом сообщила в пятницу в своих соцсетях мать политика Гиули Аласания.

«Решается вопрос о жизни и смерти президента Грузии Михаила Саакашвили, и я прошу всех проявить максимальную сдержанность. Михаил Саакашвили не собирается продолжать какое-либо участие в грузинской политике и надеется на справедливое решение», ― написала Аласания.

Она также подчеркнула, что, по мнению Саакашвили, власти Грузии не причастны к его отравлению.

Ранее сообщалось, что медики, обследовавшие экс-президента, выявили у него более 20 диагнозов. Состояние здоровья его оценивается как критическое.