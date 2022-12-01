Врачи выявили у Саакашвили более 20 диагнозов или комплексов симптомов, экс-президент Грузии может впасть в кому и умереть

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1 декабря 2022, 11:32

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Медицинские специалисты выявили у находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили свыше 20 диагнозов или комплексов симптомов, политик может впасть в кому и скончаться. Об этом информирует РИА Новости.

«Врачи выявили у Саакашвили более 20 диагнозов или комплексов симптомов, среди которых анорексия, лихорадка неясной этиологии, мышечные спазмы, которые могут быть следствием инфекции или интоксикации», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

В отчете, составленном медиками, указывается, что существует вероятность комы и летального исхода.

Как сообщалось ранее сегодня, брат экс-президента Георгий Саакашвили заявил, что состояние здоровья его родственника стремительно ухудшается.