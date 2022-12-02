Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые аффилированны с Россией

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2 декабря 2022, 11:08 Источник: Известия

Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Украины планируют запретить деятельность религиозных организаций, аффилированных с РФ. Такая информация появилась в Telegram-канале главы страны Владимира Зеленского.

По заявлению правительству было поручено рассмотреть законопроект об ограничении работы подобных групп. Помимо этого, президент Украины приказал провести религиозную экспертизу церкви на существование связи с Московским патриархатом.

Ранее глава Госдепа Блинкен сообщил о том, что США не будут определять условия переговоров Москвы и Киева.