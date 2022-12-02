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Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые аффилированны с Россией

, 11:08 Источник: Известия

Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые аффилированны с Россией
Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Украины планируют запретить деятельность религиозных организаций, аффилированных с РФ. Такая информация появилась в Telegram-канале главы страны Владимира Зеленского.  

По заявлению правительству было поручено рассмотреть законопроект об ограничении работы подобных групп. Помимо этого, президент Украины приказал провести религиозную экспертизу церкви на существование связи с Московским патриархатом.

Ранее глава Госдепа Блинкен сообщил о том, что США не будут определять условия переговоров Москвы и Киева.

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Политика

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Политика