Замгенсека ООН Гриффитс высказался за расширение экспорта удобрений из России

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1 декабря 2022, 08:56

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, Lev Radin / globallookpress.com

Заместитель генерального секретаря Организации Объеденных Наций Мартин Гриффитс высказался за расширение экспорта удобрений из Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Замгенсека ООН высказался за расширение экспорта удобрений из России», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Гриффитса, удобрения, поставляемые на мировой рынок, «играют ключевую роль в решении в будущем году проблемы их нехватки и высоких цен».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский постпред при ООН Василий Небензя назвал идею создания трибунала по Украине попыткой Европейского союза покрыть свое беззаконие с помощью негодных средств.