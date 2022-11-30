Небензня назвал идею трибунала по Украине попыткой ЕС покрыть свое беззаконие негодными средствами

Идея Евросоюза создать под эгидой ООН трибунал по Украине — не что иное как попытка легитимизировать беззаконие в отношении России. Такое мнение высказал в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Это пример того, что называется "международный порядок, основанный на правилах"», - сказал Небензя. Он пояснил, что Евросоюз подобные «правила» сам придумывает, а потом выдает их за универсальные.
Постпред считает, что, продвигая идею трибунала, Запад таким образом хочет добраться до замороженных российских активов.
«Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами», - заметил Небензя.
Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления заблокированными российскими активами.