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Небензня назвал идею трибунала по Украине попыткой ЕС покрыть свое беззаконие негодными средствами

, 22:04 Источник: ТАСС

Небензня назвал идею трибунала по Украине попыткой ЕС покрыть свое беззаконие негодными средствами
Постпред России при ООН Василий Небензя, MFA Russia/globallook.com

Идея Евросоюза создать под эгидой ООН трибунал по Украине — не что иное как попытка легитимизировать беззаконие в отношении России. Такое мнение высказал в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Это пример того, что называется "международный порядок, основанный на правилах"», - сказал Небензя. Он пояснил, что Евросоюз подобные «правила» сам придумывает, а потом выдает их за универсальные.

Постпред считает, что, продвигая идею трибунала, Запад таким образом хочет добраться до замороженных российских активов.

«Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами», - заметил Небензя.

Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления заблокированными российскими активами. 

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