Остин заявил министру обороны Турции Акару, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Анкары в Сирии

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1 декабря 2022, 07:28

Министр обороны США Ллойд Остин, Amanda Andrade-Rhoades - Pool vi / globallookpress.com

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Анкары в Сирийской Арабской Республике. Об этом информирует ТАСС.

«Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которого выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории этой страны», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что, согласно данным CNN, администрация американского лидера Джо Байдена в настоящий момент рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.