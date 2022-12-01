CNN: администрация Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки военных Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2022, 07:15

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки украинских военнослужащих. Соответствующая информация оказалась в распоряжении CNN, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«Администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, сообщил телеканал CNN», — указывается в процитированном посте.

Согласно данным, приведенным CNN, число украинских военных, которые будут обучаться только на американской базе в ФРГ, должно вырасти до 2 500 в месяц.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Global Times выразило точку зрения о том, что российская и китайская армии не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.