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Global Times: армии России и Китая не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

, 07:00

Global Times: армии России и Китая не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армии Российской Федерации и КНР не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказало издание Global Times (GT).

«Вооруженные силы Китая и России совместными усилиями будут обеспечивать всеобщую стабильность и не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение выразила китайская газета Global Times», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В материале GT отмечается, что «усилия КНР и России не направлены против какой-либо третьей стороны».

Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты заключили контракт на закупку систем NASAMS для Киева.

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