Спецпредставитель США Малли: Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана

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30 ноября 2022, 20:19 Источник: РИА Новости

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

В качестве крайней меры Соединенные Штаты могут пойти на использование военной силы, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Хотя сейчас время для этого еще не пришло, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в среду.

«Президент [Байден] заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия», - приводит издание Foreign Policy слова Малли.

При этом спецпредставитель заметил, что в настоящее время в администрации США отдают предпочтение дипломатии, а не силовым методам, в том что касается проблемы ядерного оружия у Тегерана.

Ранее политолог Владимир Фитин оценил как высокую возможность создания Ираном ядерных боеприпасов.