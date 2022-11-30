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Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Фитин оценил возможность создания ядерного оружия Ираном

, 16:36 ,

Политолог Фитин оценил возможность создания ядерного оружия Ираном

Владимир Фитин считает, что у Ирана есть все условия для изготовления ядерных боеприпасов. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Теоретически, что Иран создаст свое ядерное оружие, возможно. Более того, об этом говорят не один десяток лет. Все договоренности с Ираном, включая ядерную сделку, которая заключалась с участием США, а потом из нее выходил бывший президент Дональд Трамп, - это все связано с тем, чтобы ограничить возможности Ирана подойти к созданию ядерного оружия, не ограничивая его изыскания в области ядерной энергетики. Сейчас приостановились переговоры по возвращению Ирана в ядерную сделку, и в этой ситуации Запад, как говорят иранцы, не выполняет своих обязательств по снятию санкций, прекращению давления на Иран. Поэтому страна считает, что она свободна от обязательств, которые были ею приняты на себя в рамках ядерной сделки с Россией и Китаем». 

Ранее МИД РФ заявило, что нет никаких доказательств, указывающих на желание властей Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

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Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.