Президент Нигерии: оружие, которое использовалось в украинском конфликте, поступает к террористам в регион озера Чад

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30 ноября 2022, 15:04 Источник: РИА Новости

Keystone Press Agency

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари на саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад сделал заявление о том, что использовавшееся в украинском конфликте оружие в качестве контрабанды поступает в страну и используется террористами.

«К сожалению, ситуация в регионе Сахель и конфликт на Украине послужили основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад», - добавил глава Нигерии

Он подчеркнул, что необходимы совместные усилия для прекращения контрабанды.

Ранее нигерийский посол в Москве сообщал, что Абуджа готова рассмотреть запрос на признание независимого статуса республик Донбасса.