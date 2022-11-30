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Президент Нигерии: оружие, которое использовалось в украинском конфликте, поступает к террористам в регион озера Чад

, 15:04 Источник: РИА Новости

Президент Нигерии: оружие, которое использовалось в украинском конфликте, поступает к террористам в регион озера Чад
Keystone Press Agency

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари на саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад сделал заявление о том, что использовавшееся в украинском конфликте оружие в качестве контрабанды поступает в страну и используется террористами. 

«К сожалению, ситуация в регионе Сахель и конфликт на Украине послужили основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад», - добавил глава Нигерии

Он подчеркнул, что необходимы совместные усилия для прекращения контрабанды. 

Ранее нигерийский посол в Москве сообщал, что Абуджа готова рассмотреть запрос на признание независимого статуса республик Донбасса.

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Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.